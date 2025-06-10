В Беларуси допущена первая программная касса для использования в автомобилях-такси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

«С 9 июня 2025 г. допущена к использованию на территории Республики Беларусь программная касса Online-касса Такси версия 1.0, предназначенная для использования при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси», - говорится в сообщении.

Программная касса обеспечивает автоматический отсчет (подсчет) суммы платы за проезд путем обработки навигационных данных, работу с электронными информационными системами.

Она является полноценной заменой кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометром, и ее использование позволит автомобильным перевозчикам автомобилями-такси, не успевающим до 1 июля 2025 г. доработать либо приобрести новые кассовые суммирующие аппараты, совмещенные с таксометрами, обеспечить соблюдение требований законодательства и продолжить работу с 1 июля 2025 г. в рамках действующего законодательства.

Оператором программной кассовой системы является РУП «Издательство «Белбланкавыд».