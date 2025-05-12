Кольцевая линия минского метро будет состоять из 17 станций

Строительство четвертой, кольцевой ветки столичного метрополитена будет начато в следующем году. Соответствующее решение уже принято руководством Мингорисполкома.

«Предполагается, что значительная часть кольцевой трассы метрополитена пройдет под улицами второго транспортного кольца. Она будет состоять из 17 станций, шесть из которых образуют пересадочные узлы со станциями остальных трех линий, а также из одного или двух электродепо», - рассказал главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов, которого цитирует агентство «Минск-Новости».

Планы метростроителей требуют уже сейчас прорабатывать вопросы создания вокруг новых станций транспортных хабов, пересадочных узлов со своей специфической инфраструктурой. Чтобы можно было подвозить к ним наземным общественным транспортом жителей спальных районов. Для этого понадобится создать рядом с выходом со станций остановки общественного транспорта, разворотные кольца — обеспечить необходимую инфраструктуру, дабы максимально быстро подвозить горожан к подземке.

«В ближайшее время инженеры нашего предприятия встретятся со специалистами «Минскметропроекта», «Минскметростроя», Минского метрополитена, «Минскградо», «Минсктранса», «Минскэнерго», районных администраций и других причастных ведомств и хозяйствующих субъектов для обсуждения вопросов по созданию полноценных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ)», - добавил главный инженер.

По его словам, кольцевая линия пройдет через многие микрорайоны столицы, каждый из которых имеет свою специфику. Продумывать, как реорганизовывать маршрутную сеть наземного общественного транспорта, предстоит заранее, подстраивая ее под подземку. Изменения грядут значительные.

«Специалисты нашего предприятия завершают работу над изменениями маршрутной сети общественного транспорта в районе трех новых станций Зеленолужской ветки. Важен для нас и вопрос подведения общественного транспорта в район строящегося и уже заселяющегося жилого комплекса «Северный Берег», на подступах к которому предполагается станция метро. Затем начнем прорабатывать с коллегами вопросы по кольцевой подземке. Нам прежде всего нужно знать точное месторасположение новых станций и их выходов. К слову, в будущем при них могут появиться и так называемые объекты притяжения: магазины, бизнес-центры, поликлиники, учебные заведения и иная сопутствующая инфраструктура. И все это нужно анализировать. В целом поэтапное строительство кольцевой ветки подземки со временем позволит раз и навсегда разрешить ряд узловых проблем города», - сказал Андрей Илларионов.