В Беларуси будет создан реестр автомобильных перевозок

Белорусские власти ужесточают условия осуществления автомобильных перевозок в стране через создание реестра автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении, следует из указа №32 от 25 января 2024 года.

Оператором и владельцем реестра назначена Транспортная инспекция.

«В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси», - говорится в комментарии к указу.

Включение в реестр сведений с 1 августа по 31 октября 2024 года будет осуществляться без взимания государственной пошлины.

Для иностранных диспетчеров устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица.