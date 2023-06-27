Последнее обновление: 27.06.2023 08:04

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о внутреннем судоходстве

Беларусь ратифицировала межправительственное соглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в городе Москве 28 декабря 2022 года", - говорится в подписанном Лукашенко законе.

Межправсоглашение о судоходстве по внутренним водным путям определяет возможность для судов под флагами подписавших документ сторон осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и в обратном направлении. Кроме того, разрешается судоходство в целях транзита.

Соглашение предписывает каждой стороне обеспечить для другой стороны такие же условия захода в порты, пользования якорными стоянками, доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов. Аналогично устанавливается и размер навигационных, портовых и других сборов и платежей.

Документ вступает в силу через 30 дней со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование