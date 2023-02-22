Последнее обновление: 22.02.2023 16:50

Минтранс РБ усилит контроль над маршрутными такси

Транспортная инспекция Минтранса совместно с ГАИ и другими госорганами проведёт масштабные контрольные мероприятия по проверке деятельности маршрутных такси, сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

В Транспортной инспекции напомнили, что перед выходом транспортного средства, выполняющего перевозку пассажиров, на линию осуществляется:

осмотр на предмет оснащения транспортного средства оборудованием, необходимыми для выполнения соответствующего вида автоперевозки;
осмотр внешних и внутренних элементов оформления, в том числе регистрационных знаков и информационных надписей;
проверка транспортных документов;
осмотр на предмет отсутствия у транспортного средства неисправностей и условий, при которых запрещается его участие в дорожном движении;
установление соответствия водителя требованиям законодательства;
установление прохождения водителем предрейсового медобследования и контроля технического состояния транспортного средства перед началом работы
установление соблюдения водителем режима труда и отдыха.

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