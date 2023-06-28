Последнее обновление: 28.06.2023 13:11

Проект закона об электрическом транспорте принят во втором чтении

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении проект закона «О городском электрическом транспорте и метрополитене».

Законопроектом уточняется понятийный аппарат. В частности, термин «городской электрический транспорт» дополнен указанием на то, что такой вид транспорта приводится в движение тяговым электродвигателем. При этом уточнено, что широко используемые в настоящее время троллейбусы с увеличенным автономным ходом, не нуждающиеся в подключении к контактной сети, также относятся к категории троллейбусов.

Расширено значение термина «коммуникации городского электрического транспорта» за счет включения в него дорог, улиц и проездов городов (населенных пунктов). При этом уточнен перечень коммуникаций городского электрического транспорта, которые находятся под защитой от несанкционированного доступа.

Учитывая расширение возможностей оплаты проезда посредством систем продажи билетов, а также другими способами (через мобильные приложения, бесконтактной банковской картой и т.д.), в законопроекте осуществлена корректировка термина «электронный билет».

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