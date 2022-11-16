США: Россия несет полную ответственность за падение ракеты в Польше

Соединенные Штаты полностью доверяют расследованию взрыва из-за падения ракеты на территории Польши, которое осуществляет польское правительство, и возлагают конечную ответственность за него на Россию независимо от того, кто выпустил ракету.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон, распространенном в среду.

Она подчеркнула, что США пока не имеют данных, которые бы противоречили предварительной оценке польской стороны о том, что взрыв, скорее всего, был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

"Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, которая несет полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела - и имеет - полное право защищать себя",- подчеркнула пресс-секретарь Совета нацбезопасности.

Уотсон отметила, что США будут в дальнейшем прозрачно делиться любой новой информацией, связанной со взрывом в Польше, и будут находиться на связи с украинской стороной.

"Мы вновь выражаем нашу солидарность с народом Украины и сочувствие в связи с потерями, которые он понес в результате этих варварских авиаударов. Мы знаем, что миллионы украинцев остаются без света, воды и предметов первой необходимости. Наши мысли и молитвы снова с близкими двух трагически погибших польских граждан", - добавила она.

Два человека в результате инцидента погибли в Польше в день, когда Россия выпустила сотню ракет на территорию Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.