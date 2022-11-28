Последнее обновление: 28.11.2022 19:18

Россия отложила переговоры с США о контроле над ядерным оружием

Россия уведомила Соединенные Штаты об отсрочке на неопределенное время переговоров по стратегической стабильности в рамках Договора о сокращении и ограничении ядерных вооружений (СНВ-3).

Об этом в комментарии CNN сообщил представитель Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты и Российская Федерация должны были провести заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору СНВ-3 в Каире для обсуждения выполнения договора во вторник, 29 ноября. Российская сторона проинформировала США о том, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты", - отметили в ведомстве.

Представитель Госдепа добавил, что США готовы перенести встречу на как можно более близкий срок, поскольку "восстановление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности".

Российская сторона не называла причину переноса двусторонних консультаций.

Двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения СНВ-3, в последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021 года. После начала полномасштабного вторжения РФ США приостановили ее работу.

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