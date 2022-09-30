США: Россия попирает устав ООН и демонстрирует презрение к миру

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена по поводу формального закрепления Россией аннексии еще четырех оккупированных территорий Украины.

"Соединенные Штаты осуждают предпринятую сегодня мошенническую попытку России аннексировать суверенную территорию Украины. Россия нарушает международное право, попирает устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам по всему миру", – говорится в заявлении Байдена.

"Не нужно заблуждаться: эти действия нелегитимны", – подчеркивается в заявлении президента, который также пообещал, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины.

В ответ на фальшивые заявления России об аннексии Вашингтон и его союзники вынуждены прибегнуть к новым санкциям, продолжил Байден, передает BBC.

Эти санкции "повлекут за собой издержки для физических и юридических лиц – как в России, так и за ее пределами, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины", обещает американский президент.

"Мы продолжим снабжать Украину средствами, необходимыми для ее самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит для поддержки Украины дополнительные 12 млрд долларов".

"Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", – заключает американский президент.