США отказались признавать Россию спонсором терроризма

Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что признание России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

"Признание может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. К примеру, согласно гуманитарным экспертам и организациям, с которыми мы говорили, это может серьезно повлиять на поставку помощи в отдельные районы Украины", – сказала представитель Белого дома на брифинге во вторник.

Она добавила, что такой шаг Вашингтона может нанести ущерб гуманитарным усилиям по облегчению экспорта продовольствия и усложнить реализацию "зернового соглашения".

"Это также подорвет беспрецедентные многосторонние условия, крайне действенные для привлечения к ответственности Путина, а также подорвет нашу способность поддерживать Украину за столом переговоров", – отметила Карин-Жан Пьер.

"Мы уже ввели строгие ограничения, соответствующие уровню признания. Наши санкции, экспортный контроль и меры по дальнейшей изоляции России от глобальной экономики оказывают значительное влияние", – добавила представительница Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.