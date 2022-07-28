США могут обменять Виктора Бута на двух американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что собирается обсудить с главой российского МИД Сергеем Лавровым судьбу арестованных в России американцев.

По данным CNN, Вашингтон предлагает обменять баскетболистку Бриттни Грайнер и экс-морпеха Пола Уилана на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Как заявил Блинкен, Вашингтон еще несколько недель назад передал Москве "существенное предложение" в отношении Уилана и Грайнер, которых считает "неправомерно задержанными". По словам Блинкена, обсудить это предложение с Лавровым он планирует на этой неделе.

CNN со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена выступила с предложением обменять Уилана и Грайнер на Бута, хотя американский минюст выступает против такой практики.

В российском МИДе заявили, что не получали предложений о переговорах Блинкена и Лаврова, а только видели сообщения в СМИ. Если разговор Блинкена и Лаврова состоится, то это будет их первый контакт после начала российского вторжения в Украину.

Адвокаты осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана заявили Интерфаксу, что им неизвестно о его возможном обмене на Бута, но они не исключают такой сценарий.

Бывший морской пехотинец США Уилан был приговорен к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже летом 2020 года. Уилан вину не признал и называл процесс политическим.

Баскетболистку Грайнер в России обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере. Двукратную олимпийскую чемпионку, которая между сезонами играла за российский клуб, задержали в феврале в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа.

Накануне в Химкинском суде Московской области прошло очередное заседание по делу Грайнер. На нем спортсменка заявила, что употребляла медицинскую марихуану вместо анальгетика с разрешения врачей, а картриджи с маслом положила в сумку случайно, поскольку торопилась при сборах.

Бывшего советского военного Виктора Бута осудили в США в 2011 году. Его приговорили к 25 лет годам тюрьмы по обвинению в торговле оружием.

В апреле 2022 года между Россией и США состоялся обмен осужденными - российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими.