Сенат США давит на администрацию Байдена для признания России спонсором терроризма

Cенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали администрацию Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, заявив, что они будут подталкивать Конгресс к принятию законопроекта об этом, независимо от того, будет ли у него поддержка Байдена.

Об этом они заявили в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Сенаторы заявили, что Байден должен усилить давление на президента России Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях продолжающегося вторжения.

"Я надеюсь, что президент решит добровольно занять эту позицию, и он не исключил ее из обсуждения по поводу государства-спонсора терроризма", - сказал Блюменталь.

Грэм хочет, чтобы администрация Байдена взаимодействовала с Конгрессом для объявления России государством-спонсором терроризма, но, по его словам, Конгресс готов продвигать закон, требующий этого, несмотря ни на что.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.

Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

После принятия в Сенате США необязательной резолюции о признании России государством-спонсором терроризма аналогичный законопроект в Палату представителей представила группа из пяти конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.