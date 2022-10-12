Байден не видит повода для встречи с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не видит веской причины для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии.

"Это будет зависеть от того, о чем конкретно он хотел бы говорить", - сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить заключенную американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, то он будет готов к разговору.

"Но посмотрите, он действовал жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу, я не вижу никакой причины встречаться с ним сейчас", - добавил президент США.

Вместе с тем, Байден по-прежнему не верит в готовность Путина применить ядерное оружие в Украине.

"Я не думаю, что он это сделает", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос CNN.

"Я думаю, что это безответственно с его стороны говорить об этом, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может использовать тактическое ядерное оружие в Украине", - добавил Байден.

Он отметил, что даже угрозы Путина имеют дестабилизирующий эффект, и предупредил о потенциальных ошибках в суждениях, которые могут последовать.

"Он, на самом деле, не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия так, будто это рациональная вещь", - добавил Байден.

Байден отказался говорить, как будет выглядеть ответ США, если Путин реализует свои ядерные угрозы, но отметил, что Минобороны заранее разработало план действий на случай, если такой сценарий станет реальностью.

"У нас было обсуждение по этому поводу. Но с моей стороны было бы безответственно говорить, что бы мы сделали, а что нет", - сказал Байден.