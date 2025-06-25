Российские автодилеры сообщили о массовом выходе из строя китайских гибридов Lixiang

Автодилеры в России сообщают о сбоях в работе гибридных авто Lixiang, которые были ввезены по схемам "серого" импорта.

Речь идет о моделях 2025 года выпуска, которые прекратили работать после установки обновления программного обеспечения до версии 7.4. После апдейта перестают функционировать все системы, пишет газета "Известия".

В компании "Автовернисаж" считают, что таким образом китайский производитель пытается противодействовать "серому" импорту. Официальное обновление 7.4.1, которое готовится, может частично исправить проблему, но только для авто, которые еще не обновились. Более того, даже после него машины, вероятно, не активируются за пределами Китая.

Гендиректор Frank Auto Ирина Франк подтвердила: все Lixiang 2025 года с обновлением 7.4 блокируются независимо от типа SIM-карты. Представители завода пообещали предоставить решение до конца июля, но только для клиентов официальных дилеров.

Вице-президент НАС Антон Шапарин заявил, что это было прогнозируемо: на "серые" авто давят, чтобы не мешали официальным дистрибьюторам. По его мнению, заблокированные гибриды - это результат дистанционного принуждения, и в условиях постоянного подключения авто к интернету "других методов нет".

При этом эксперты сомневаются, что россияне смогут обойти защиту.

"Даже рут-доступ сейчас заблокирован, а обход слишком дорогой", - заявил Шапарин.