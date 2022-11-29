США и РФ лишь раз использовали линию спецсвязи с начала войны в Украине

Специальная линия связи по вопросам разрешения конфликтных ситуаций, созданная военными Соединенных Штатов и России в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, была использована только один раз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, Соединенные Штаты инициировали звонок через линию спецсвязи, чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи объектов критической инфраструктуры в Украине.

Чиновник США отказался уточнить, какое именно событие стало поводом для звонка, но сказал, что это не падение ракеты на территории Польши во время массированного ракетного обстрела Россией Украины 15 ноября.

Как предполагает Reuters, речь может идти о действиях России вокруг Запорожской атомной электростанции или объявленные украинской стороной намерения российских сил взорвать дамбу Новокаховской ГЭС во время отступления из Херсонской области.