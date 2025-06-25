Новая крипта из Кыргызстана помогает РФ обходить санкции

Новая криптовалюта, созданная для осуществления расчетов в обход санкций против России, только за четыре месяца с момента запуска переместила более $9,3 млрд на специальной криптобирже. Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Речь идет о токене A7A5, который позиционируется как первый стабильный коин, привязанный к российскому рублю. Его запустили в феврале в Кыргызстане. Его задача - упростить крупные финансовые потоки в Россию и из нее, которые затруднены ограничениями Запада.

По данным FT, $9,3 млрд в токенах A7A5 прошли через кошельки, связанные с новой биржей Grinex, которая торгует исключительно A7A5, рублями и стейблкоином, привязанным к доллару. A7A5 заявляет, что каждый токен обеспечен рублевыми депозитами в "Промсвязьбанке" - государственном банке оборонного сектора, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Сейчас в обращении уже 12 млрд токенов A7A5 на сумму $156 млн. Монетой пользуется сравнительно небольшой круг пользователей, но объемы ежедневных переводов в несколько раз превышают эту сумму.

Как выяснил Центр информационной устойчивости (CIR), британская некоммерческая исследовательская организация, A7A5 также может быть связан с российскими кампаниями политического влияния за рубежом. A7 - компания, которая изначально стояла за запуском токена, теперь находится под санкциями Британии.

Большинство ее акций, согласно российским реестрам, принадлежат молдавскому олигарху Илану Шору. Его осудили за крупнейшее банковское мошенничество в истории Молдовы (похищение $1 млрд), после чего он сбежал в Россию и получил гражданство.

В прошлом году Шора обвинили в Молдове в массовом подкупе избирателей - он назвал обвинения "абсурдным спектаклем". CIR также обнаружил, что ряд сайтов, связанных с политическими влиятельными операциями в Молдове, использовали тот же IP-адрес, что и сайты A7 и A7A5.

Компания A7A5 заявила, что на начальном этапе сотрудничала с A7, но в прошлом месяце "полностью разорвала связи" из-за разногласий в стратегии развития.

Создание A7A5 совпало с усиленным надзором за операциями, связанными с Россией, и отключением отдельных российских банков от системы SWIFT. По словам Леонида Шумакова, директора A7A5, Кыргызстан выбрали из-за "дружественной юрисдикции, которая менее уязвима к санкциям".

Пользователи в России могут приобрести A7A5 через блокчейны Tron или Ethereum, а затем обменять на USDT (стейблкоин, привязанный к доллару) и вывести средства в нужной стране или валюте. A7A5 позиционируется как "мостик" к USDT для российских импортеров.

Компания утверждает, что за каждый купленный токен вносится рублевый депозит в Промсвязьбанке, что якобы гарантирует стабильность для пользователей. Наличие резервов, по словам компании, подтверждает независимый аудит из Кыргызстана.