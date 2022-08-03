Шрёдер после встречи с Путиным озвучил «хотелки» Кремля

Начало Россией военного вторжения в Украину стало «ошибкой российского правительства», для решения конфликта необходимы обоюдные уступки, и в Кремле хотели бы найти выход из ситуации путем переговоров.

Об этом в интервью n-tv заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер после встречи с Путиным.

Он отметил, что Россия и Украина вели переговорный процесс в марте, а соглашение по экспорту украинского зерна стало первым дипломатическим успехом между сторонами, его можно развить, передает РБК.

«Возможно, вы сможете постепенно расширить его до прекращения огня, — предположил он. — большой ошибкой было очернение возможных уступок Украины как заранее продиктованного Россией мира».

Шрёдер заявил, что Крым является русским регионом за исключением татарского меньшинства, а потому тезис о возможности Украины вернуть полуостров военным путем он считает абсурдным. Возникшая после решения Никиты Хрущева передать Крым УССР ситуация может быть решена «с течением времени», считает Шрёдер: «может быть, не за 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении».

«Без переговоров не получится», — подчеркнул бывший глава правительства Германии.

По словам экс-канцлера Германии, ситуация с Донбассом более сложная. Шрёдер пояснил: в Минских соглашениях было обговорено, что регион останется частью Украины, однако представителям русского меньшинства должно было гарантироваться больше прав. «Но украинцы даже отменили двуязычие в Донбассе. Для этого нужно будет найти решение по модели швейцарского кантона», — полагает он.

Шрёдер счел, что занимавшая в 2008 году пост немецкого канцлера Ангела Меркель и президент республики Франк-Вальтер Штайнмайер приняли в 2008 году верное решение не позволить Украине вступить в НАТО. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский также признает наличие альтернативы в этом вопросе — «вооруженный нейтралитет Украины, без членства в НАТО, как Австрия».

Дистанцирование от Путина не принесет пользы, уверен немецкий экс-канцлер. «Я принял решения, и я их придерживаюсь, и я ясно дал понять: может быть, я снова могу быть полезен. Так почему я должен извиняться?», - изложил он видение ситуации Путиным.

Экс-канцлер также призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» для того, чтобы избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму. По его словам, иное развитие ситуации грозит «столкновением с последствиями».