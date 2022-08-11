Гендиректор МАГАТЭ выступит на Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в четверг выступит на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Я приветствую возможность проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о чрезвычайно серьезной ситуации, перед которой предстала одна из крупнейших в мире атомных электростанций, которая сейчас находится в зоне активных боевых действий. Авария на этом заводе может угрожать здоровью населения и окружающей среде как в Украине, так и в соседних странах, а также в отдаленных странах", – заявил Гросси.

В заявлении на сайте МАГАТЭ отмечается, что гендиректор предоставит дентальную информацию о том, что как обстрелы ЗАЭС нарушили практически все компоненты ядерной безопасности. Также Гросси расскажет о подготовке миссии организации на Запорожскую АЭС, которую он намерен возглавить.

"Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы", - подчеркнул он.

Как стало известно, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Между тем, еще 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС. Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ на фоне обстрелов ЗАЭС.

9 августа в МАГАТЭ заявили, что обстрел ЗАЭС нанес ущерб станции, но радиация в норме.