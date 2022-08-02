Верховный суд РФ объявил батальон «Азов» террористической организацией

Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией.

Отныне, за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.

«Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.