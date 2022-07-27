Антоновский мост в Херсоне закрыли после нового удара украинских военных

Движение по Антоновскому мосту через Днепр в районе Херсона перекрыто после очередного удара украинских военных, заявил представитель оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

тот мост имеет огромное стратегическое значение. Украинская сторона заявила, что удары были "филигранными", передает BBC.

Сообщения и видео очевидцев о массированном обстреле появились накануне вечером. Тогда оккупационные власти утверждали, что мост не получил повреждений. Теперь они признали, что сооружение нуждается в ремонте.

"По мосту попадания есть, мост не разрушен, - сказал Стремоусов. - Добавилось еще дыр".

Он утверждает, что украинские военные выпустили более 10 снарядов из различных артиллерийских систем, большую часть которых якобы отразила российская система ПВО.

Утром удар по мосту прокомментировала и украинская сторона. "Работа нашей артиллерии настолько щепетильна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Потому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными", - заявила в телеэфире глава пресс-службы командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Стратегическое значение объекта объясняется тем, что это единственный мост, соединяющий Херсон с другим берегом Днепра, также оккупированным российскими войсками еще в феврале. В случае его разрушения будет нарушено снабжение армии и поставки гражданскому населению, что крайне важно на фоне заявлений о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины в Херсонской области.