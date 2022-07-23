Генсек ООН осудил ракетные удары РФ по Одессе

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня Россией по украинскому порту Одесса.

"Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки", - говорится в заявлении Гуттериша.

"Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", - добавил он.

Украинские СМИ сообщили, что Россия 23 июля атаковала Одессу четырьмя ракетами. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

МИД Украины назвал ракетный обстрел порта Одессы плевком Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета - это плевок Путина в лица Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Дипломатическое ведомство ЕС и министры иностранных дел отдельных стран-членов осудили нанесенный российской армией ракетный удар по порту Одессы на следующий день после подписания соглашения для разблокирования морского экспорта зерна из Украины.

"ЕС решительно осуждает ракетный удар РФ по морскому порту Одессы. Удар по цели, которая очень важна для экспорта зерна, на следующий день после подписания Стамбульских договоренностей вызывает особое осуждение и в очередной раз демонстрирует, что Россия полностью пренебрегает международным правом и обязательствами", – заявил в своем Twitter главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Удары российских ракет по порту Одессы на следующий день после соглашения, подписанного под эгидой ООН, вызывают глубокую обеспокоенность. Призываю Россию в полном объеме уважать букву и дух этого соглашения", - отреагировала глава МИД Франции Катрин Колонна.

В МИД Австрии также отметили, что ракеты упали на порт менее чем через сутки после договоренности.

"Это возмутительная тактика и она демонстрирует дальнейшее игнорирование Россией того факта, что миллионы людей во всем мире страдают от неопределенности с продовольственной безопасностью", - говорится в заявлении ведомства.

"Коварная ракетная атака на порт Одессы демонстрирует, что подпись российских руководителей сейчас мало что означает", - прокомментировала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что этот ракетный удар в очередной раз доказывает, как Кремль относится к каким-то договоренностям.

"Каждая страна, которая хочет жить в мире, основанном на правилах, без применения силы и колониальных войн, должна предоставить Украине современное оружие, чтобы украинцы могли выгнать оккупантов с территории страны", - подчеркнул он.

В МИД Литвы назвали ракетный удар очередным циничным поступком РФ, подрывающим международные усилия по возобновлению морского экспорта урожая из Украины. "Только большая военная помощь Украине может заставить Россию сдерживать обещания", - отмечают в заявлении.

Похожее заявление опубликовал и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что это очередное доказательство того, что Кремлю в принципе нельзя доверять.

"Это все, что нужно знать о договоренностях с Россией. Мир должен помочь Украине бороться с агрессором", - заявила премьер Эстонии Кая Каллас.