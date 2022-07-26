Сбербанк РФ мечтает вернуть национализированные в Украине 23 млрд рублей

Сбербанк РФ подал к бывшей "дочке" в Украине, Международному резервному банку, иск на 23,3 млрд российских рублей, говорится в материалах картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск подан в минувший понедельник и пока еще не принят к рассмотрению. Основания для иска в картотеке не указаны, передает ТАСС.

Верховная рада 12 мая утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории страны. Документ предусматривает национализацию дочерних структур российских банков на Украине - Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, который принадлежит российской корпорации развития ВЭБ.РФ, а также Международного резервного банка, принадлежащего Сбербанку России. В Сбербанке тогда сообщили о решении инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с требованием возмещения убытков.