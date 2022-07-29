Кремль перед войной внедрил в госаппарат Украины тайных агентов - Reuters

Кремль внедрил в госаппарат Украины тайных агентов, которые с помощью подкупа и уговоров должны были подготовить почву для российского вторжения

Когда российские военные днем 24 февраля дошли до Чернобыльской АЭС, там их ждали украинские подразделения, которым было поручено защищать опасный объект. Однако меньше чем за два часа без боя, 169 бойцов Нацгвардии Украины сложили оружие, говорится в расследовании агентства Reuters, передает BBC.

Это было не случайностью, утверждает агентство Reuters, а частью запланированной Кремлем операции. Ссылаясь на пять источников, которым было известно о подготовке России к войне, Reuters пишет, что благодаря помощи этих агентов, Москве должно было понадобиться лишь небольшое количество военных и несколько дней, чтобы добиться капитуляции.

Журналисты агентства смогли ознакомиться с документами следствия и выяснили, что среди завербованных были, например, украинские следователи, занимавшиеся контрразведкой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал Reuters, что на момент начала войны российские агенты действовали в правоохранительных органах, а также службах обороны и безопасности.

Кроме того, ссылаясь на один источник, якобы непосредственно знакомый с планами Кремля по вторжению, Reuters сообщает, что российские агенты были отправлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата власти. Reuters не смог независимо проверить это утверждение.

"Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях внедренные Москвой спящие агенты не справились со своей работой. Секретарь Совета безопасности Украины Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было "полным заблуждением", - пишет агентство.

Вместе с тем источники Reuters признают, что российским шпионам удалось достичь успеха в одном - они посеяли недоверие внутри Украины и обнажили проблемы в украинской СБУ. Одним из итогов этого стало недавнее увольнение главы ведомства Ивана Баканова.