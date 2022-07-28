Последнее обновление: 28.07.2022 15:04

США: Россия проведет фиктивные референдумы в целях аннексии части Украины

Соединенные Штаты ожидают, что Россия организует фиктивные референдумы в целях аннексии оккупированных частей Украины, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США "должны и будут действовать быстро, чтобы дать понять России, что эта тактика не сработает".

"Установленные Россией лидеры проведут фиктивные референдумы, чтобы придумать, что люди в этих местах хотят присоединиться к России. Затем они используют эти фальшивые голоса, чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", — сказал Блинкен.

Главный дипломат США заявил, что "силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН".

"Члены международного сообщества, взявшие на себя обязательство поддерживать хартию и международное право, несут ответственность за осуждение этих планов российского правительства и дадут понять, что они никогда не признают эти незаконные действия", — сказал он. - "Иначе никто не может утверждать, что будет удивлен, когда Россия выполнит свои планы или если другие страны следуют ее примеру в будущем".

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