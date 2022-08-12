Разведка Британии оценила потери российских самолетов на аэродроме в Крыму

В результате взрывов на военном аэродроме Саки Россия потеряла минимум 8 боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования, говорится в сводке разведуправления Минобороны Великобритании.

Разведка отмечает, что начальная причина взрывов 9 августа неизвестна, но крупные грибовидные облака, которые видны на видео очевидцев, почти наверняка возникли в результате взрыва вплоть до четырех открытых складов боеприпасов.

"Почти наверняка в результате взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых истребителя Су-30… Но аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации", - говорится в сводке.

Потеря 8 боевых самолетов составляет незначительную долю общего парка самолетов, которые Россия может использовать для поддержки войны, отмечается в сводке. Однако Саки преимущественно использовались в качестве базы для авиации Черноморского флота ВМФ России.

"Возможности морской авиации флота сейчас значительно снижены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым очевидно рассматривался как безопасный тыл", - подчеркивается в сводке.