В Украине подтвердили огромные потери ВСУ на Донбассе

Ежедневно в боях на Донбассе гибнет или получает ранение до тысячи украинских защитников, в среднем - от 200 до 500 погибших.

Об этом заявил руководитель украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает УНИАН.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о гибели каждые сутки 60-100 украинских военных. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.

Депутат добавил, что в украинской армии служит порядка миллиона человек, есть возможность призвать туда еще два миллиона. Арахамия говорит, что у ВСУ есть силы для продолжения борьбы, в частности, на Донбассе. Для противостояния с РФ Украине сейчас не хватает оружия и боеприпасов.

"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", - говорит Арахамия.

Он также рассказал, что несмотря на заморозку официальных переговоров с РФ, телефонный диалог продолжается: с россиянами общаются один-два раза в неделю.

По прогнозу Арахамии, РФ в полной мере ощутит влияние западных санкций через три-четыре года.

9 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина теряет ежедневно до сотни своих бойцов, а количество раненых за день может доходить до полутысячи. В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк назвал другую цифру: по его данным, в день гибнет 100-200 украинских защитников.

1 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами.

10 июня советник главы ОП Алексей Арестович косвенно подтвердил, что с 24 февраля погибли порядка 10 тысяч украинских защитников.