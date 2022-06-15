На Западе допускают три сценария дальнейшего развития войны РФ против Украины

Чиновники и аналитики в странах Запада рассматривают три основных сценария, как дальше может развиваться война России против Украины.

Первый из возможных сценариев сводится к тому, что Россия будет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Второй сценарий предполагает, что ни одна из сторон не сможет продвинуться вперед в своих планах и война затянется на месяцы или даже годы, что чревато большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, который считают наименее вероятным, предполагает, что Россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

Если же России удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что Путин начнет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины.

Чиновники на Западе по своей информации считают, что Россия в боях на востоке Украины находится в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава. Россия могла потерять до трети своих наземных сил (не уточняется, речь идет о Северодонецком направлении или шире). России будет непросто добиться серьезных достижений без полной мобилизации, а это Путин считает опасным для себя шагом.

"Думаю, скоро наступит момент, когда либо одна, либо вторая сторона будет иметь успех. Либо РФ дойдет до Славянска и Краматорска, либо украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил – это имеет значение" , – комментирует ситуацию высокопоставленный собеседник из НАТО.