ООН: С начала войны в Украине погибли 4,5 тысячи мирных жителей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало с 24 февраля по 15 июня 2022 года 10 046 жертв среди гражданского населения в Украине: 4 481 убитых и 5 565 раненых.

Среди убитых - 1739 мужчин, 1159 женщин, 119 девочек и 125 мальчиков, а также 40 детей и 1299 взрослых, пол которых пока неизвестен, среди раненых - 1133 мужчины, 788 женщин, 125 девочек и 164 мальчика, а также 173 ребенка и 3182 взрослых.

Большинство людей погибли или были ранены в результате применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, передает BBC.

В ООН считают, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной.