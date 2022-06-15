В Украине ответили на прогноз Медведева: "Украина была, есть и будет"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на слова заместителя председателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, что Украина не будет существовать через два года.

"Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос", – написал Подоляк в twitter.

Утром 15 июня Медведев поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года. Таким образом он прокомментировал просьбу украинских властей к США о поставках сжиженного природного газа с отсроченной оплатой через два года в рамках программы ленд-лиза.

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк", – написал Медведев.

Подоляк написал в "Твиттере", что такое мог сказать только "маленький человек с большими комплексами".