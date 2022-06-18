Ряд стран Азии и Африки просили Украину прекратить сопротивление из-за зерна

Ряд стран Африки, Азии и Ближнего востока предлагали властям Украины перестать оказывать сопротивление российским силам из-за стремления к деблокаде портов и продолжения экспорта Киевом зерна, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

Министр указал, что во время бесед с «людьми, принимающими решения» из этих стран, они начинали разговор с заверений в поддержки Киева, а затем меняли риторику, вежливо предлагая «просто прекратить сопротивление». Кулеба назвал эту инициативу «немыслимым предложением».

«Они готовы пожертвовать независимостью Украины, чтобы получить его», — добавил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что предположения о том, что власти Украины «пожертвуют своим народом, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир» и призывы к компромиссу являются проявлением растущей усталости.

Как писали портал Axios и агентство Walla со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, глава израильского правительства Нафтали Беннет советовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять предложение Владимира Путина и прекращении боевых действий, передает РБК.

«На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение», — передал слова Беннета собеседник агентства. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк затем отверг эти данные.