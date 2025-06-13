В ЕС готовят повышение налогов на табак и вейпы

В Еврокомиссии готовят повышение налогов на табачные изделия и расширение акциза на электронные сигареты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на полученный документ с оценкой воздействия.

Еврокомиссия может предложить повышение налогов на табак для самокруток на 258%, а на обычные сигареты – на 139%.

Кроме того, под налогообложение попадут вейпы.

Такие шаги появились в ответ на давление ряда стран ЕС о включении в евродирективу об акцизах на табак наиболее инновационной продукции в этой сфере – как вейпы и никотиновые пакетики, которые особенно популярны среди молодежи.

В прошлом году 16 стран во главе с Нидерландами обратились к Еврокомиссии с просьбой действовать и указали на то, что разный подход отдельных стран к налогообложению этой продукции приводит к искажениям на едином рынке ЕС.

Еврокомиссия в документе предложила три различных сценария повышения налогов. Самый высокий вариант налогообложения будет генерировать дополнительные €15,1 млрд дохода.

В документе отметили, что высокие акцизы на табак ранее зарекомендовали себя как самый эффективный способ снижать потребление табака.