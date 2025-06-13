Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Беларуси за 2024 год

На заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания восьмого созыва принят законопроект «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2024 год».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, исполнение республиканского бюджета в 2024 году осуществлялось в условиях «нестабильной внешнеэкономической конъюнктуры, закрытия ряда традиционных рынков сбыта, блокировки товарных потоков».

Законом «О республиканском бюджете на 2024 год» по расходам республиканский бюджет был утвержден в сумме 44 657,4 млн рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 39 906,4 млн рублей с дефицитом в размере 4 751,1 млн рублей.

С учетом внесенных в 2024 году изменений уточненные показатели республиканского бюджета составили: по расходам — 45 122,6 млн рублей, доходам — 43 950,0 млн рублей, дефицит бюджета — 1172,7 млн рублей.

За 2024 год в республиканский бюджет поступило доходов на сумму 44 634,4 млн рублей, или 101,6% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета в 2024 году формировались за счет налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. Наибольшую долю в общей сумме фактически поступивших доходов занимают налоговые доходы.

Всего расходы республиканского бюджета за 2024 год составили 43 916,2 млн рублей, или 97,3% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета на финансирование общегосударственной деятельности составили 19 829,8 млн рублей.

Беларусь перечислила свою долю в бюджет Союзного государства, что позволило реализовывать союзные программы и мероприятия.

Расходы на национальную оборону профинансированы в сумме 3135,1 млн рублей.

Расходы на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности профинансированы в сумме 4689,3 млн рублей.

Фактическое финансирование по разделу «Национальная экономика» в 2024 году составило 8318, млн рублей.

На развитие сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности направлено 2413,0 млн рублей.

Фактическое финансирование по подразделу «Промышленность, строительство и архитектура» в 2024 году составило 2615,5 млн рублей.

На финансирование мероприятий дорожного хозяйства за счет средств республиканского бюджета использовано 2021,0 млн рублей.

На финансирование здравоохранения направлено 2465,8 млн рублей.

Финансирование расходов на здравоохранение осуществлялось по следующим направлениям: медицинская помощь населению — 962,1 млн рублей, государственный санитарный надзор — 12,1 млн рублей, прочие мероприятия по здравоохранению — 1458,0 млн рублей.

Физическая культура, спорт, культура и СМИ профинансированы в сумме 731,2 млн рублей.

Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по образованию составили 822,5 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета по разделу «Социальная политика» профинансированы в сумме 2741,3 млн рублей.

Сформирован «семейный капитал» в сумме 292,4 млн рублей. Обеспечены оплата труда, выплата пенсий, стипендий, пособий, средства на выполнение государственных социальных стандартов.

Расходы государственных целевых бюджетных фондов профинансированы в сумме 2921,6 млн рублей.

Таким образом, уточненный план по доходам республиканского бюджета за 2024 год выполнен на 101,6%, по расходам — на 97,3%. Профицит составил 718,3 млн рублей, или 0,3% от ВВП.