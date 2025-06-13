Россельхознадзор арестовал партию лососевой рыбы из Беларуси

Сотрудники Россельхознадзора и Смоленской таможни 12 июня 2025 года пресекли незаконный ввоз лосося из Беларуси под видом мяса птицы.

Как сообщает Россельхознадзор, грузовик был остановлен на трассе М1 «Беларусь» у пункта пропуска «Красная Горка».

В ходе проверки выяснилось, что вместо заявленного мяса птицы перевозилась рыба неизвестного происхождения с маркировкой белорусского предприятия. Документы содержали поддельный штамп учета грузов, а сведения о партии отсутствовали в системе Россельхознадзора.

При этом QR-код ветеринарного сертификата соответствовал официальному документу, но сам сертификат не был погашен.

В результате груз арестован, виновное лицо привлечено к ответственности, а продукция будет уничтожена. Поставки мясопродукции с ОАО «Гомельская птицефабрика» временно приостановлены до завершения расследования.