Посол Украины в Беларуси прокомментировал «спецоперацию» КГБ и отснятый «блокбастер»

Посол Украины в Беларуси Игорь Кbpbv отреагировал на показанный в эфире белорусского ТВ фильм о спецоперации КГБ Беларуси по возращению в страну из Украины водителей-дальнобойщиков.

Опубликованный в Facebook комментарий дипломата перепечатываем полностью, as is:

«Эх, перевелись «штирлицы» в белорусском кгб. Это я фильме "Дорога домой", показанном вчера на ОНТ Беларуси о так называемой «спецоперации» кгб по возвращению белорусских дальнобойщиков домой. Где «оценка ситуации», «аналитика», «размышления», «планирование операции», «освобождение» и наконец «получение наград»?

Настолько примитивно все подается, что из всего показанного очевидным и правдивым выглядит только «оценка ситуации» и «получение наград». Хотя надо отдать должное «срежиссирован» и снят фильм неплохо - со спецэффектами, захватывающим «сюжетом», похожими на реальность «постановками» и т.д. В общем, «блокбастер».

Но складывается впечатление, что фильм скорее не об «освобождении», а о том, какие «страшные и безжалостные» украинцы, какое якобы «продажное сбу», и вообще о том, что все в Украине «плохо». Поэтому в фильме легко «просматриваются» антиукраинские пропагандистские штампы, манипуляции фактами, «полуправда», подмена понятий и.д.

А ведь самое главное даже не ставится вопрос почему белорусские дальнобойщики после 24 февраля оказались в такой ситуации. Почему вообще к белорусам, которые всегда были самыми желанными и близкими в Украине гостями, после 24 февраля резко изменилось отношение (хочу верить ненадолго). Ответ такой – потому, что 24 февраля, именно с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, потому что с территории Беларуси летели российские самолеты и ракеты, которые убивали украинцев и разрушали украинские города и села.

Конечно же «насилие» — это всегда плохо, как и любая война. Но не Украина начала войну и не с украинской территории пошли войска на соседнюю страну. Поэтому, когда все «на нервах» и «на эмоциях», действия людей по защите своей земли могут быть и «жесткие» и, к сожалению, от этого иногда страдают невиновные люди (если только не говорить о так называемой «коллективной ответственности» страны агрессора).

Теперь по сути так называемой операции. Вообще непонятно, почему кгб приписывает себе все «успехи», ведь белорусские дипломаты сделали не меньше (если не больше), чтобы вернуть белорусских граждан домой в том числе с помощью Посольства Украины в Беларуси (Посольство РБ было эвакуировано с Украины, хотя могло бы, как многие другие, переместиться с Киева, в котором действительно становилось опасно оставаться, в другой город Украины и продолжать оказывать помощь своим гражданам на месте). Об этом, кстати, и пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз упоминал в одном из вечерних эфиров на ОНТ.

Да, действительно, были трудности, особенно с водителями в Малине, и там были «нервы». Но по другим группам и людям велась работа и их никто особенно не собирался держать. Но «на войне, как на войне». Каждое ведомство имеет свой «интерес» и все, что связано с вопросами безопасности, во время войны становиться главным. Это конечно же затягивало процесс. Хотя, например, с белорусами в Черновцах наш консул имел постоянный контакт по телефону, как и с их родственниками в Беларуси и с представителями Минтранса.

А когда, вывозили тела двух погибших от ракетного удара (понятно откуда прилетела ракета) белорусов в Коростене, то этим занимались не только украинские и белорусские консулы и представители минтранса, но и польские коллеги. О кгб здесь вообще речь не шла. Если не считать, что после возвращения волонтеры, которые привезли тела в Мозырь, тут же были вызваны «для дачи показаний».

И наконец, «апогей» операции –встреча на Варшавском мосту. Тут, правда, «сработало» кгб. Даже мне лично звонили и «предупреждали», что если что, то… Это, собственно, суть «операции», об успешном проведении которой публично говорили 7 апреля. Только «успешная» ли она?

Получилось так. Украинские представители автоперевозчиков вели переговоры с российскими о взаимном обмене водителей, которые оказались в России (украинские) и в Украине (российские). Была достигнута договоренность о том, что местом «обмена» будет пограничный переход в Бресте. Автобус с украинцами приедет туда через Беларусь, а с российскими с Украины– через Польшу. И тут началась «спецоперация». Когда россияне пересекли границу и оказались в Беларуси, белорусские пограничники не выпустили украинских и поставили условие, что выпустят их только в «обмен на своих». Поселили их в отдельно стоящем вагоне и выставили вокруг охрану. То есть фактически взяли в заложники украинских водителей.

Самим ли в голову пришло или совместно с россиянами это уже не важно. Важно то, что было еще раз показано, что территория Беларуси небезопасна для украинцев (кстати, к вопросу о возможном месте мирных переговоров). Ведь если бы обмен происходил, например, на границе России с Латвией, то такой ситуации не возникло бы. Конечно все завершилось (хотя и с задержкой, которой могло бы, кстати, и не быть) и хорошо, что все оказались с семьями.

С кгб, или без кгб это все равно случилось бы. Но стоит ли этот фильм того, чтобы, «вбрасывая» в информационное пространство Беларуси еще одну порцию антиукраинской пропаганды, в очередной раз безуспешно пытаться создать из украинцев «образ врага» в белорусском обществе. Хотя, если ради наград…»