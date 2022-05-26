Последнее обновление: 26.05.2022 10:33

Украинские медиа назвали воевавшего против Украины сбитого белорусского летчика

Украинские медиа назвали имя сбитого 12 мая белорусского летчика, который воевал против Украины «от какой-то ЧВК».

Погибшим летчиком оказался Николай Марков 1955 года рождения — уроженец Новгородской области РФ, выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков 1976 года выпуска. Служил в ВВС СССР в Казахстане, Восточной Германии, в Поставах и Лиде, где был штурманом полка. Работал в Африке.

Информация о гибели летчика появилась 12 мая. Штурмовик Су-25 был сбит на высоте 1 500 метров предположительно из советского зенитно-ракетного комплекса С-125 над городом Попасная (Луганская область, Украина). Во время парного вылета Марков был ведомым, ведущим-командиром называется «отставной генерал» 63-летний Канамат Боташев, который погиб там же над Попасной спустя 10 дней — 22 мая от попадания «Стингера».

Похоронили Маркова 17 мая на Новом кладбище города Лида. ГосСМИ о произошедшем не сообщили.

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