Силовые ведомства Беларуси расследуют дело о финансировании воюющих на стороне Украины беларусов

ГУБОПиК МВД Беларуси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.361-3 Уголовного кодекса в отношении одного из руководителей «экстремистского формирования BYSOL» Андрея Стрижака за финансирование и иное материальное обеспечение участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях.

«По данным следствия, в феврале текущего года Андрей Стрижак - один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную и экстремистскую деятельность, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. Денежные потоки направлялись в Украину при помощи так называемого «фонда солидарности» и его структурных подразделений», - говорится в сообщении Следственного комитета Беларуси.

Утверждается, что через соцсети Стрижак совместно с иными лицами «занимался деятельностью, связанной с вербовкой, обучением, иной подготовкой и финансированием граждан Республики Беларусь, которые в дальнейшем направлялись для участия в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных формирований и националистических батальонов указанного государства».

СК отмечает, что в настоящий момент устанавливает пособников финансирования.

«…следствием зафиксированы факты перечисления денег экстремистскому формированию гражданами Беларуси для материального обеспечения наёмников. Это является непосредственным их участием в финансировании военного конфликта. Отдельные такие граждане уже установлены», - подчеркивается в сообщении.

СК предупреждает беларусов, что, «переводя денежные средства в подобные фонды экстремистских формирований, вы автоматически становитесь пособниками совершения преступлений».

«Сам же А.Стрижак находится в международном розыске за совершенные ранее преступления, скрывается от уголовного преследования за рубежом и, чувствуя свою безнаказанность, продолжает подталкивать наших граждан на преступления», - настаивает СК РБ.