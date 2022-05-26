Последнее обновление: 26.05.2022 10:33

Генштаб ВС Украины: В Беларуси проводится ликвидация последствий дислокации войск РФ

Генштаб ВС Украины по-прежнему допускает вероятность ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси, где осуществляется ликвидация последствий дислокации российских войск

Об это говорится в утреней сводке Генштаба ВС Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории этой страны", - говорится в сводке.

«Продолжается ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил РФ, которые привлекались к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного обращения оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями», - отмечается в сообщении.

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