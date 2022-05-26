Последнее обновление: 26.05.2022 16:33

В Раду Украины внесен законопроект о признании Беларуси "соагрессором" в войне

Депутаты Верховной рады Украины внесли в четверг законопроект, требуя признать Беларусь "соагрессором" в войне против Украины и ввести против Минска санкции.

"Согласно нормам международного права, Беларусь является соагрессором, потому что добровольно предоставила свою территорию для Вооруженных сил РФ, чтобы те совершили акты агрессии против Украины. Благодаря такой поддержке российские войска через два дня подошли к Киеву, захватив Чернобыльскую АЭС, города Славутич, Ирпень, поселки Иванков, Гостомель, Бучу и другие населенные пункты на севере Украины", - говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, основной его целью является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Беларуси, предусматривающих в частности разработку механизма принудительного изъятия объектов права собственности Беларуси как государства, "активно поддерживающего военную агрессию Российской Федерации против Украины".

Депутаты также предлагают расширить перечень оснований для лишения украинского гражданства лиц, имеющих двойное гражданство Украины и Беларуси.

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