Последнее обновление: 19.05.2022 14:36

Власти Киева изъяли 20 грузовиков и лишили корпоративных прав двух предприятий Беларуси

Подольская окружная прокуратура Киева изъяла 20 грузовиков МАЗ на сумму около $680 тыс. и корпоративные права двух предприятий Беларуси.

"Установлено, что в Киеве осуществляют свою деятельность два предприятия - государственное предприятие "Автомаз Украина" и ООО Торговый Дом "МАЗ-Украина", конечными бенефициарными собственниками которых является государственная структура, подконтрольная правительству Республики Беларусь. В ходе досудебного расследования на предприятиях проведены обыски, изъято 20 грузовиков марки МАЗ на сумму свыше 20 млн гривен (около $680 тыс.), на которые впоследствии был наложен арест", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Уточняется, что изъятые машины были переданы в Национальное агентство Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений.

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