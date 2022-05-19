Власти Киева изъяли 20 грузовиков и лишили корпоративных прав двух предприятий Беларуси

Подольская окружная прокуратура Киева изъяла 20 грузовиков МАЗ на сумму около $680 тыс. и корпоративные права двух предприятий Беларуси.

"Установлено, что в Киеве осуществляют свою деятельность два предприятия - государственное предприятие "Автомаз Украина" и ООО Торговый Дом "МАЗ-Украина", конечными бенефициарными собственниками которых является государственная структура, подконтрольная правительству Республики Беларусь. В ходе досудебного расследования на предприятиях проведены обыски, изъято 20 грузовиков марки МАЗ на сумму свыше 20 млн гривен (около $680 тыс.), на которые впоследствии был наложен арест", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

Уточняется, что изъятые машины были переданы в Национальное агентство Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными в результате коррупционных преступлений.