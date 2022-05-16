Британская разведка: Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине

Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине, говорится в ежедневной сводке британской разведки.

После учений в начале мая Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут быть развернуты для поддержки операций на Донбассе", - говорится в отчете.

Также указывается, что несмотря на предыдущие предположения, на сегодняшний день белорусские силы не были непосредственно вовлечены в конфликт.

Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси.

"Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", - говорится в отчете.