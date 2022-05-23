В Беларуси хоронят воевавших против Украины военных – Минобороны Украины

В Беларуси начали хоронить военных, подписавших контракты с российскими ЧВК для участия в войне против Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области (базируется 5 отдельная бригада специального назначения).

В Осиповичах Могилевской области (основывается 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

«В целом участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК. Основной мотив для этого – деньги, обещающие за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось», – говорится в отчете Минобороны Украины.