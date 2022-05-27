Украина держит под контролем ситуацию на границе с Беларусью

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется, а между властями обеих стран поддерживается «определенная коммуникация».

"Мы абсолютно точно контролируем ситуацию на белорусско-украинской границе", - сказал Подоляк в эфире канала "Украина-24".

На вопрос ведущих о том, есть ли у Киева коммуникация с Лукашенко или по военной линии, Подоляк ответил: "Да, определенная коммуникация есть, постоянно есть".

Он отметил, что ситуация на границе контролируется также за счет работы разведки и "специальных субъектов", которые занимаются оценкой ситуации. Поэтому Киев "прекрасно понимает", чем обусловлены заявления Лукашенко.

В четверг Лукашенко на совещании в Минобороны заявил о необходимости немедленного создания в вооруженных силах оперативного командования на южном направлении.

Вместе с тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в четверг сообщил о стягивании пусковых ракетных систем "Искандер" в Брестской области и высокой угрозе обстрелов Запада Украины ракетами из Беларуси.

“Осуществлено перемещение пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет “Искандер” в район Лунинец Брестской области. Не исключается их привлечение к поражению военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны”, – сообщил Громов.

По его словам, в Генштабе не исключают, что с территории Беларуси продолжится нанесение ударов по объектам на западе Украины.