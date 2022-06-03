Последнее обновление: 03.06.2022 11:20

The Washington Post: Часть украденного с ЧАЭС оборудования находится в Беларуси

После ухода российских военных из Киевской области они вывезли с Чернобыльской АЭС оборудование более чем на 135 миллионов долларов, сообщил The Washington Post глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

По его словам, часть украденного оборудования была оснащена GPS-трекерами, и некоторые из них все еще передают данные о своем местоположении.

"Мы видим, что часть оборудования находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси - Гомель, Минск, другие места", - рассказал Крамаренко.

После ухода российских военных на станции исчезли 698 компьютеров, 344 автомобиля, полторы тысячи дозиметров, а также почти все средства пожаротушения и незаменимое для станции оборудование.

Как сообщил газете директор Центральной аналитической лаборатории электростанции Николай Беспалый, установленное на оборудовании программное обеспечение было специально разработано для ЧАЭС и поэтому незаменимо, передает BBC.

По его словам, без этого ПО невозможно проводить некоторые из важнейших работ, которыми занимается лаборатория, - например, проводить мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения на предмет признаков всплесков.

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