ЕС предоставит 200 млн евро в поддержку украинцев-переселенцев внутри страны

Европейский Союз готов выделить 200 млн евро в поддержку украинцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международной конференции доноров для Украины.

Она напомнила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине экономическую поддержку на 4 млрд долларов, 3,5 млрд евро на помощь украинцам, которые из-за войны выехали в страны Евросоюза и пообещал 1,8 млрд для помощи внутренним переселенцам.

"Я имею честь объявить первое обещание, и мы рады анонсировать 200 млн евро для внутренних переселенцев в Украине. Надеюсь, нашему примеру последуют еще многие другие", - заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Швеции перед этим анонсировала 23 млн долларов в поддержку организаций, оказывающих гуманитарную помощь украинцам.