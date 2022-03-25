Евросоюз окажет поддержку Украине после войны

Главы государств и правительств стран ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам обсуждения Украины на заседании Европейского совета в Брюсселе, передает DW.

"Несмотря на разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией россии, Евросоюз готов оказать поддержку правительству Украины в его сиюминутных нуждах, а когда российские атаки завершатся, то в восстановлении демократической Украины. Для этого Европейский совет согласился разработать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает ее международных партнеров принять участие в нем", - отметили в коммюнике саммита. В нем призвали начать подготовку над созданием фонда "без задержки".

Европейский Совет также поддержал идею организовать международную донорскую конференцию для наполнения Трастового фонда солидарности с Украиной. Провести ее думают "в положенное время".