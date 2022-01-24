ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта

Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро в связи с конфликтом в стране, а также готовит новой пакет макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила в понедельник журналистам глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о новом пакете помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет», - сказала она.

«Более того, скоро мы начнем работать над второй - более большой - программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны», - добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия удвоит в этом году финансовую помощь Киеву, а также увеличит инвестиции в экономику Украины.

«Во-вторых, Еврокомиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в грантах в этом году: 120 млн евро будет выделено. Наконец, мы продолжим инвестировать в будущее этой страны. Наш план - более 6 млрд евро инвестиций», - добавила она.

Глава Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз, его страны-члены и институты с 2014 года уже выделили Украине более 17 млрд евро помощи.