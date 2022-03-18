Последнее обновление: 18.03.2022 13:59

ЕС предоставил 900 млн евро Украине по новой программе помощи

Европейский Союз выделил уже 600 млн евро по новой программе макрофинансовой помощи Украине, сегодня анонсировано получение еще 300 млн евро.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет УНН.

"Сегодня Украина получает еще 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи ЕС", - сообщил Домбровскис.

По его словам, ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

"Впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, что подвергается нападению", - добавил он.

3 марта министр финансов Украины Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС и кредитное соглашение, что позволит Украине получить заем в 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи.

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