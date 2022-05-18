Еврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь до 9 млрд. евро

Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину и предлагает новую макрофинансовую помощь Киеву в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, пишет УНН.

"Мы продолжим быть рядом с Украиной – на протяжении всей этой войны, и когда они начнут восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, восстановление должно совмещать инвестиции с реформами – впоследствии это поможет Украине на пути в ЕС.

"Мы предлагаем платформу восстановления, возглавляемую Украиной и Еврокомиссией, которая объединяет государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров", - пояснила глава ЕК.

Новая макрофинансовая помощь, как сообщается, будет выплачиваться траншами с длительными сроками погашения и льготными процентными ставками благодаря гарантии из бюджета ЕС.

«Чтобы сделать это возможным, государства-члены должны договориться о предоставлении дополнительных гарантий. Вместе с грантовой поддержкой из бюджета ЕС для субсидирования соответствующих процентных платежей это обеспечит хорошо скоординированную и высоко льготную поддержку Украины», - говорят в ЕК.

В Комиссии указывают, что для восстановления страны после войны, создания основ свободной и процветающей страны, поддержки ее на европейском пути потребуются значительные глобальные финансовые усилия. Такая поддержка должна иметь средне- и долгосрочный горизонт.

В данным контексте, планируется что международная координационная платформа, "платформа реконструкции Украины", возглавляемая совместно Комиссией, представляющей Европейский Союз, и правительством Украины, будет работать как всеобъемлющий орган стратегического управления, ответственный за одобрение плана реконструкции, разработанного и реализованного Украиной при административной поддержке и технической помощи ЕС.

План реконструкции "RebuildUkraine", одобренный платформой, основанный на оценке потребностей, должен стать основой для Европейского Союза и других партнеров для определения приоритетных областей, выбранных для финансирования, и конкретных проектов, считают в ЕК. Платформа будет координировать источники финансирования и их назначения для оптимизации их использования, а также контролировать прогресс в реализации плана.

Для поддержки плана восстановления Комиссия предлагает создать фонд "RebuildUkraine" в качестве основного юридического инструмента поддержки Европейского Союза, который будет предоставлять гранты и кредиты.

Он будет встроен в бюджет ЕС, тем самым обеспечивая «прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативой, с четкой связью с инвестициями и реформами», говорится в релизе.

«Непредвиденные потребности, вызванные войной в Европе, выходят далеко за рамки средств, имеющихся в текущих многолетних финансовых рамках. Поэтому необходимо будет найти новые источники финансирования», - заявили в ЕК.

Там считают, что предлагаемая архитектура является достаточно гибкой, чтобы учесть такие новые источники финансирования. Дополнительные гранты, которые будут предоставлены Украине, могут финансироваться либо за счет дополнительных взносов государств-членов (и третьих стран, если они пожелают это сделать) в Фонд и существующие программы Союза, что позволит воспользоваться финансовыми механизмами Союза и гарантиями надлежащего использования средств, либо за счет целевого пересмотра финансовой структуры. Из этих источников можно также финансировать займы, которые будут предоставлены Украине в рамках Фонда. Однако, учитывая масштаб займов, которые, вероятно, потребуются, возможны варианты привлечения средств для займов от имени ЕС или под национальные гарантии государств-членов, считают в Еврокомиссии.