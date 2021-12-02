Украина начала переговоры с ЕС о дополнительной финансовой помощи

Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи объемом более €1,2 млрд, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца.

«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы», — сообщил Буца.

Однако условия для выделения нового транша Буца не раскрыл. По его словам, комиссия готова оказывать Украине дальнейшую поддержку до тех пор, пока ее пакет, рассчитанный на три года, будет работать параллельно с новой программой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ), передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Буца добавил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.

Ранее, 23 ноября, совет директоров Международного валютного фонда завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около $700 млн.