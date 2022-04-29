Конгресс США окончательно одобрил ленд-лиз для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, позволяющей более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Инициативу поддержало 417 законодателей, против – только 10. Показательно, что против этого законопроекта голосовали только представители Республиканской партии: Энди Биггс и Пол Госар из Аризоны, Скотт Перри из Пенсильвании, Дэн Бишоп из Северной Каролины, Мэтт Гетц из Флориды, Марджори Тейлор Грин от Джорджии, Томас Масси из Кёрф Южной Каролины, Уоррен Дэвидсон из Огайо и Том Тиффани из Висконсина.

Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Напомним, Сенат США 6 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.